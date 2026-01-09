レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が8日までに、着物姿を投稿した。「今年も新年に振袖を着る事ができました2026年もよろしくお願いいたします」とつづり、薄いピンク色を基調とした花柄もデザインされた振り袖ショットを公開。白いファーストールや、青い髪飾りなども披露した。ファンやフォロワーからも「着物姿いいね」「凄い似合ってて、可愛い」「美しくて素敵」「綺麗過