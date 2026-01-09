群馬県太田市で20代の男性の首を刃物で刺して殺害しようとしたとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。男性はその後、死亡しました。【映像】現場周辺を捜査する様子きのう午後4時半ごろ、太田市の住宅で「首を刺されたらしい」と110番通報がありました。警察によりますと、20代の日本人の男性が血を流して倒れていて、警察はその場にいた20代のベトナム国籍の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。男性は搬送先の病