集英社は、集英社創業100周年を記念した特設サイトとして、「SHUEISHA MANGA EXPO」を2026年1月9日に開設した。「SHUEISHA MANGA EXPO」では、集英社創業100周年を彩るマンガに関連した多種多様な特別企画を2026年1月から12月までの１年間にわたって実施していく。【画像】『こち亀』作者の思い出ページ豪華作家陣が参加する寄稿企画『マンガ家が選ぶ思い出の一話』では、40名以上のマンガ家の、作家自身が選定した「思い出の