アメリカにおけるサッカー人気が、ついに野球を上回ったことが明らかになった。『The Economist』の調査によれば、アメリカ人の10％がサッカーを「最も好きなスポーツ」と回答し、9％にとどまった野球を抑えて全体3位に浮上。首位はアメリカンフットボール（36％）、2位はバスケットボール（17％）で、サッカーが確かな存在感を示す結果となっている。同紙によると、1994年にワールドカップを開催した当時のアメリカは「サッカー不