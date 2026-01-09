全日本プロレスは９日までに１・１１新宿ＦＡＣＥでの「新春ファン感謝デー」全対戦カードとスペシャルイベントを発表した。前売りで全席完売し当日券の販売がない大会。イベントでは、宮城・角田市ＰＲ大使を務める「斉藤ブラザーズ」による「名刺お渡し会」を開催。先着１００名に、斉藤ジュン＆斉藤レイの角田市ＰＲ大使名刺を配布する。さらに抽選で１００人へ「全日本プロレスペンライト」のプレゼントなどの抽選会を開催