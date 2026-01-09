警視庁の「年頭部隊出動訓練」で行進する機動隊＝9日午前、東京都新宿区警視庁は9日、年初め恒例の「年頭部隊出動訓練」を東京都新宿区の明治神宮外苑絵画館前で実施した。迫田裕治警視総監が「一人一人が警視庁を代表するという矜持を胸に、気迫と結束をもって、それぞれの持ち場で与えられた任務を遂行してほしい」と訓示した。迫田総監は、治安上の懸案となっている「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」や、単独でテロを計