ヒロド歩美 インタビュー 前編（全３回）2026年２月に開幕するミラノ・コルティナ五輪で、テレビ朝日の中継番組のキャスターを務めるフリーアナウンサーのヒロド歩美さん。ヒロドさんに注目選手を挙げてもらった今回、まず語ってくれたのは五輪で大きな注目を集めるフィギュアスケートだ。代表選考を占う大一番、グランプリ（GP）ファイナル（2025年12月４〜７日）を現地取材したヒロドさんの目に映ったのは、17歳の新星・中井