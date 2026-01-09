4棟（120戸）の団地の理事長経験者である筆者が団地の老朽化と高齢化をぼやく本連載。今回は、水の流れを止める部品＝止水（しすい）バルブの話。この部品が固着（※）したせいで自宅のお風呂に入れなくなった！という事件が発端で、3年後の私たちの理事会メンバーがてんやわんや、の顛末をご紹介します。※経年劣化や汚れ、サビなどによってバルブが閉じたままや開いたまま動かなくなってしまう状態お母さん世代の理事の一人Kさん