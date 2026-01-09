【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、米軍がベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領を拘束したことに関し、台湾を武力統一する可能性を排除しない中国に前例として悪用されることはないとの認識を示した。ベネズエラは米国への「真の脅威」だったとし、中台関係とは違うと主張した。同紙が8日に伝えた。米軍によるベネズエラへの軍事介入は、中国による台湾への武力行使や、ロシ