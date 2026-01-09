11月の家計調査で、消費に使った金額は前の年より2.9%増加しました。2か月ぶりのプラスです。総務省が発表した家計調査によりますと、11月の2人以上の世帯が消費に使った金額は31万4242円で、物価の変動を除いた実質で前の年の11月と比べ2.9%増加しました。2か月ぶりのプラスです。外食を含む▼食料が0.9%増加したほか、冷蔵庫やエアコンなどの▼家庭用耐久財が32.7%、自動車購入を含む▼自動車等関係費が39.1%増加したことなどが