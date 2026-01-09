フリーアナウンサーの神田愛花が9日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。山梨県上野原市で起きている山火事について私見を述べた。神田は番組内で、昨年起きた米カリフォルニア州ロサンゼルスの山火事を引き合いに出した。「ロサンゼルスの山火事が記憶に新しいと思うんですが、12月31日に火が出て翌日には1回、鎮火になっているんです。その後、まだ落ち葉の下とかで火はくすぶっていて、