秋田内陸縦貫鉄道によりますと、秋田内陸線の阿仁合－角館間は、倒木や雪のため運転を見合わせています。運転再開の見通しはたっていません。現在、鷹巣－阿仁合間では運転が行われていますが、今後の状況により運転を見合わせることがあるということです。秋田内陸線では8日も雪や倒木の影響で、全線で終日運転を見合わせました。