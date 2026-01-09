エールディビジのNECに所属するMF佐野航大は、欧州で年々評価を高め、今や強豪クラブから関心を寄せられるなど、注目を集めるプレーヤーとなった。そしてオランダでの活躍が認められ、2025年６月にA代表デビュー。北中米ワールドカップ・アジア最終予選・インドネシア代表戦で、兄の海舟とともに日の丸を背負ってピッチに立った。今年６月に開幕する北中米W杯に懸ける想いは強い。「ワールドカップで活躍するのは幼い頃からの