JR東海によりますと、東海道線は1月9日、菊川駅～掛川駅間の夜間工事の遅れの影響で、金谷駅～袋井駅間で始発から一時運転を見合わせました。このため普通列車に運休や遅れの影響が出ました。 列車への影響は次の通りです。 【運休】部分運休列車:上下4本（下り2本、上り2本） 【遅れ】下り2本:25分～19分 【影響人数】約1740人