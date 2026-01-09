元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が9日までに自身のインスタグラムを更新。新年の家族団らんを報告した。「とくに帰省とかせず、のんびり過ごしたお正月」と書き出した木村さん。人であふれた寒川神社へ初詣に出かけた様子を添えた。「明日から幼稚園、仕事、通常運転です」とコメント。「2026年の予定も徐々に決まっていき今年もあっという間に終わりそう」とした。ファンからは「私も元旦に寒川神社行き