冬の主役＜５＞スノーボード男子ハーフパイプ平野歩夢２７（ＴＯＫＩＯインカラミ）ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。続く進化新技投入もスノーボード・ハーフパイプで２７歳はベテランだ。２０２２年北京冬季五輪で金メダルを手にし、今回、五輪連覇挑戦に自らを駆り立てる確かな理由がある。「（現役