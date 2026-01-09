ミネソタ州ミネアポリスで7日に発生した発砲を受け、現場に展開する連邦捜査官/Tim Evans/Reuters（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで不法移民の摘発にあたっていた移民税関捜査局（ICE）の職員が発砲し、女性が死亡した事件で、同州の犯罪捜査当局（BCA）は8日、意に反して捜査から手を引かざるを得なくなったことを明らかにした。連邦捜査局（FBI）から事件の資料や現場証拠、事情聴取へのアクセスを阻まれたという。事件は7日に