ことし9月に開幕するアジア・アジアパラ競技大会で、愛知県と名古屋市は、県内の2026組の親子を招待する方針です。 【写真を見る】アジア・アジアパラ協議会に招待へ愛知県内の親子2026組と小中高校・特別支援学校に通う児童・生徒 アジア・アジアパラ競技大会について、9日午後、検討状況を共有する会合が開かれ、県と市の職員や議員らが出席しました。 会合で県と市は、県内の小中学校、高校、特別支援学校に通う児童・生徒