９日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２５０円高の５万１３６７円と反発で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが２７０ドル高の４万９２６６ドルと上昇。景気敏感株や防衛関連株などが値を上げた。ＮＹダウが上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。為替は１ドル＝１５６円９０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ