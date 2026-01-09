ブイキューブが大幅高となっている。同社は８日取引終了後、ＪＲ西日本の社内向け情報共有動画ポータル「Ｊ－Ｔｕｂｅ」に、自社の企業向け動画配信プラットフォーム「Ｑｕｍｕ」が採用されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。 Ｑｕｍｕは、動画の制作・管理・配信ができる企業向け動画配信プラットフォーム。「誰でも簡単に使える動画制作・編集ツール」「社内配信で使いやす