スギホールディングスが切り返し急。同社は８日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１８．２％増の７５０１億２７００万円、営業利益は同１８．７％増の３４１億３７００万円、最終利益は同８７．１％増の３５６億６７００万円だった。いずれも会社側の予算に対して実績は上回って着地した。更に、トライアルホールディングスとの包括的協業の開始で