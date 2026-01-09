放電精密加工研究所が大幅続伸し、新値追いとなっている。同社は８日取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．７倍の８億５７００万円となり、通期計画の８億円を超過した。 売上高は同１４．０％増の１０５億１９００万円で着地。主力の放電加工・表面処理事業で、航空エンジン部品の生産量が回復したほか、防衛予算の拡大を背景に防衛装備品の需要が増加し