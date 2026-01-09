【その他の画像・動画等を元記事で観る】 jo0jiの新曲「よあけのうた」が、1月8日から放送スタートしたTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマに決定した。 「よあけのうた」は1月10日0時に配信リリース。リリースに先駆けて配信ジャケット写真が公開された。 ■「虎杖悠仁の曲であり、僕らの曲です」（jo0ji） 3月4日には本作のCDパッケージの発売も決定し、通常盤・初回