千葉市の幕張メッセで開幕した「東京オートサロン」＝9日午前スポーツカーや改造車の大規模展示会「東京オートサロン」が9日、千葉市の幕張メッセで開幕した。国内外の自動車や部品のメーカーが出展し、各社の新型スポーツカーなど800台超が集結。11日まで。トヨタ自動車は、2027年ごろの発売を目指す新型スーパーカー「GRGT」を初めて一般公開する。ホンダは、24年ぶりに復活したクーペ「プレリュード」の新型車に、レー