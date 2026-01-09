カージナルスが８日（日本時間９日）、ラース・ヌートバー外野手と年俸５２５万ドル（約８億２３００万円）で１年契約に合意し、年俸調停を回避した。米情報サイト「ファンサイデッド」のＲ・マレー記者がＸで報じた。昨季は年俸調停で勝ち、年俸２９５万ドル（約４億５０００万円＝当時のレート）。１３本塁打を放つなど、キャリアハイの４８打点を挙げ、約３億７０００万円のアップにつながった。２３年ＷＢＣで侍ジャパン