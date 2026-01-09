【経済ニュースの核心】トランプ米国がむさぼるベネズエラ石油利権に日本が負担する「巨額投資」 ジャパンマネーでインフラ修復かラスベガスで開催中（1月6〜9日）のテクノロジー見本市「CES」では、エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイセズ、韓国のサムスン電子、中国のレノボグループなど主要テクノロジー企業が出展し、その年の製品を発表する。日本企業の存在感は薄いが、2026年の最新ITトレンドも明らかになる。