関東地方は、今日9日も大体晴れ。北風は収まるが、気温はあまり上がらず。明日以降、気温が上がったり下がったりで寒暖の差が大きい。北風収まる空気は冷たいまま今日9日の関東地方は、高気圧に覆われて広く晴れる見込み。北部山沿いの雪も、やむでしょう。また、昨日(8日)と比べて、風が穏やかになります。予想最高気温は8℃から10℃くらいの所がほとんど。おおむね平年並みで、風が収まっても、空気は冷たく感じられるでしょう