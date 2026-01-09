【トランプ2.0 現地リポート】トランプ米国がむさぼるベネズエラ石油利権に日本が負担する「巨額投資」 ジャパンマネーでインフラ修復かアメリカによるベネズエラ攻撃は、動機の不透明さと今後の展開が見通せないまま、混乱を広げている。トランプ大統領は麻薬対策、政権交代、石油資源の確保、安全保障を理由として挙げ、「モンロー主義」をもじった外交方針として「ドンロー主義」という表現で正当化を図っている。これに対