バドミントン元日本代表・桃田賢斗が９日、インスタグラムを更新。結婚したことを公表した。２人で指輪を掲げる写真を添え、「いつも応援してくださっている皆様へ私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と投稿。「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミ