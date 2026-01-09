南場に怒涛の加点、頼れる選手兼監督だ。1月8日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が登板。第1試合に出場した高宮まり（連盟）のラスを帳消しにし、個人8勝目を飾った。【映像】滝沢、ドラ単騎で堂々道切り拓いた親跳満当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、滝沢、BEAST X・東城りお（連盟）の並びでスタート。東2局では