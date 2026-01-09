大阪府岸和田市で警察官に車で突進しボンネットに乗せたまま走行して殺害しようとした疑いどで、無職の男が逮捕された。殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは、無職の久保泰範（40）容疑者だ。久保容疑者は7日、岸和田市の商店街で交通違反の取り締まり中の警察官に車で突進し、ボンネットに乗せたまま約700m走行して殺害しようとした疑いなどが持たれている。警察官は振り落とされ、軽いけがをした。警察によると、車は現場から約2