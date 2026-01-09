セブン‐イレブン・ジャパンは、今後数年をかけてサプライチェーンの抜本的な再構築に取り組む。改革は段階的に進める方針で、阿久津知洋社長は「課題を見極めながら挑戦する。50年間築いてきた仕組みを少しずつ変える、大きな変革になる」と語る。インフレや円安など厳しい環境で原材料高が続く中、価格転嫁だけに頼らない収益構造への移行を目指す。改革では、物流効率の改善や調達条件の最適化を進め、製造から店舗までのサ