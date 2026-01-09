ヴィッセル神戸は１月９日、トップチームのスタッフ就任を発表した。新たにチームに加わるのは、以下の８名。トップチームのコーチに秋葉忠宏氏（50）、コーチに竹谷昂祐氏（34）、アシスタントGKコーチ兼U21GKコーチに富居大樹氏（36）、U21監督兼トップチームアシスタントコーチに中口雅史氏（53）、U21コーチ兼トップチームアシスタントコーチに橋本英郎氏（46）、フィジカルコーチに生駒武志氏（54）、フィジカルコーチに