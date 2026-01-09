timeleszの松島聡さんは1月8日、自身のInstagramを更新。首にタトゥーが入っているように見えるショットを公開しました。【写真】松島聡の首にタトゥー？「ずっといいなあって思ってた！！」松島さんは「【非売品】毎回LIVEで付けているボディーシール。こちら、個人的に欲しくて特注で用意してもらいました。でも、グッズ化してもいいんじゃないかと思ってます。20万いいねいったら需要があると判断して前向き検討しちゃうとかに