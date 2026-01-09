皇室の儀式や国際親善を担当する宮内庁の式部官長に外務省の三上正裕氏（63）が就任することが9日の閣議で決まりました。三上氏は、前・駐ベルギー大使で、国際法局長や北大西洋条約機構日本政府代表部大使などを歴任しています。1月16日付で、現・式部官長の伊原純一氏（69）と交代します。伊原氏は2023年4月から宮内庁の式部官長を務め、天皇皇后両陛下のインドネシア、イギリス、モンゴル公式訪問などを取り仕切り、「令和の国