TBS若林有子アナウンサー（29）が9日、同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。新アシスタントとして初登場した。若林アナは、今月同局を退社する良原安美アナの後任としてアシスタントに就任した。パーソナリティーの今田耕司が「おはようございます。今田耕司です」とあいさつすると、若林アナは名乗らず「おはようございます」とひと言。今田が「アミーゴ（良原アナの愛称）に代わって新しいパー