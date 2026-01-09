日本ハムのフランミル・レイエス内野手が日本時間８日、インスタグラムを更新。帰国中のドミニカで母国のレジェンド、ペドロ・マルティネスと対面している様子を明かした。ともにＴシャツ、ハーフパンツ姿で握手、ハグを交わしている写真を投稿。「最高の一日だった。神に感謝。そしてこのレジェンド（伝説）に会えて幸せ」とつづった。昨季は３２本塁打、９０打点で２冠王。打撃練習に励む動画も投稿し、調整を進めている様