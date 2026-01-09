バドミントン男子シングルス元世界王者の桃田賢斗（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。【写真】指輪がキラリ…！バドミントン桃田賢斗の結婚報告投稿で、お相手とともに空に手を掲げる写真を公開。「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と伝えた。続けて「これまで競技を続ける中で本当にしんどいこと