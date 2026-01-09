Stray Kidsが、フランスのチャリティーコンサートに参加する。22日にパリのラ・デファンス・アリーナで行われる慈善公演の「イエローコイン作戦」に参加する。韓国メディアが報じた。同イベントは、フランス大統領夫人ブリジット・マクロン氏が理事長を務めている。フランス病院財団が主催し、病院入院児童および青少年支援基金準備のために開催される。今年は他に、クリスティーナ・アギレラら有名アーティストが出演する。Stray