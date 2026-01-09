レクサスは1月8日、コンパクトFRスポーツセダン「IS」の一部改良モデルを発売した。今回の改良では、ドライバーとの対話を重視した走りの熟成、安全・安心を支える最新装備の充実、内外装のスポーティーさの強化などを実施。“攻め”の姿勢の特別仕様車「F SPORT Mode Black ?」も同時に発売した。レクサス「IS」の改良モデルが登場○何が変わった?ISは1999年の初代モデル誕生以来、コンパクトFRスポーツセダンとして“クルマを操