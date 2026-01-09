フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『私のスマホが呪われた』(全70話)を、9日から独占配信。田鍋梨々花、冴木柚葉、アキラ100%らが出演している。『私のスマホが呪われた』(C)フジテレビ本作は、現代人に欠かせないスマートフォンに“呪い”が取り憑いたことから始まる青春ホラーサスペンス。突然鳴り出すバイブレーション、送り主不明の通知、写真に映り込む本来いるはずのない存在――日常に溶け込ん