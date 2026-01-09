2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「買ってよかったアイテム」ジャンルの人気記事です。（初公開日は3月3日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝今回レポートするのは、330円・550円商品を中心に取り扱うダイソーブランドのひとつ『Standard Products（スタンダードプロダクツ）』の折りたたみリュック（税込み550円）。リュックな