昨季限りでロッテを退団し、現役続行を目指していた沢村拓一投手（３７）が９日、自身のＳＮＳで引退を表明した。巨人や米大リーグでも活躍し、日米通算５４９試合に登板した剛腕は「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました」とし、「支えてくれた全ての方々、出会ってくれた全ての方々に心から感謝します。ありがとう」と思いをつづった。沢村は２０１１年、中大からドラフト１位で巨人に入団。１年