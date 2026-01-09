バドミントンの男子シングルス元世界ランク1位の桃田賢斗（31＝NTT東日本）が9日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。桃田は「いつも応援してくださっている皆様へ私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と報告。「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しく