Hey! Say! JUMPが、11月26日に発売した12thアルバム『S say』を携えたドームツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』を開催中だ。12月13日の福岡・みずほPayPayドーム福岡公演を皮切りに、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を経て、12月29日からは東京公演を1月1日まで開催（12月31日を除く）。ラストは大阪・京セラドーム大阪での3DAYSを予定しており、全国4都市10公演、約46万人の