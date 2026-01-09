福岡管区気象台は9日午前5時53分、暴風に関する福岡県気象情報を発表した。福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、10日から11日午前中にかけて暴風に警戒を呼びかけた。［気象概況］10日から11日にかけて、急速に発達しながら日本海を北東へ進む低気圧の影響により、対馬海峡では気圧の傾きが大きくなる見込みです。このため、福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、10日から11日午前中にかけて、西よりの風が非常