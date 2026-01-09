気象庁の観測によると、福岡市中央区で最低気温が今季最も低い1.0℃まで下がるなど福岡県内各地で9日朝、厳しい冷え込みとなった。県内で最も低かったには朝倉市は氷点下4.6℃。14観測地点中、11地点で氷点下となり、8地点でこんきさいていを記録した。