クロイ・キム＝22年2月、張家口（AP＝共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ（HP）で3連覇を狙うクロイ・キム（米国）が8日、スイスで練習中に肩を脱臼したことを自身のインスタグラムで明らかにした。今後検査を受ける。昨季の世界選手権を制した女王は投稿した動画で「痛みはそれほど強くない。楽観的でいようとしている。回復に時間がかからないことを願っている」と話した。