人気コスプレイヤーのえなこらが所属するコスプレイヤー美女集団・PPエンタープライズの9人が、「ヤングアニマルWeb」グラビアを飾った。【写真】えなこ所属コスプレ集団、圧巻のグラビア可憐でとびきりスウィートな9人が、ふわりと広がる夢色の瞬間を届けている。タイトルは「Cute Vibes Only」で、その名前にふさわしい仕上がりとなっている。