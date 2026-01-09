SNSで生歌唱×ダンス動画やビジュアル、表現力が注目を集めるガールズグループIS:SUE（イッシュ）が、初の全国ツアー『2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING』を完走した。ツアーファイナルは2026年1月8日に東京で開催され、全公演を走り切った。【ライブ写真ギャラリー】「2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING」本ツアーは開催発表と同時に大きな反響を呼び、全公演チケット即日完売。神奈川を皮切りに、北海道・大阪・